Главарь "ЛНР" Пасечник также объявил "мобилизацию", мужчин призывного возраста не будут выпускать с ОРЛО

Об этом сообщают российские пропагандистские сайты.

В "указе" всем мужчинам из оккупированной части Луганской области приказано прибыть в "военкоматы".

Мобилизация объявлена якобы для отражения агрессии против "ЛНР". В террористические группировки призывают всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, которые находятся на военном учете, а также в запасе. Им запрещено выезжать из ОРЛО.

Пасечник разрешил изымать транспорт и другое требуемое террористам имущество у компаний, организаций и гражданских.

Пасечник подписал "указ" о всеобщей мобилизации вслед за главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Напомним, 19 февраля главарь подконтрольных России террористов Денис Пушилин подписал "указ" об всеобщей мобилизации в ОРДО .

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