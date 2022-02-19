Главарь "ЛНР" Пасечник также объявил "мобилизацию", мужчин призывного возраста не будут выпускать с ОРЛО
Главарь подконтрольных России террористов Леонид Пасечник подписал "указ" о всеобщей мобилизации в ОРЛО
Об этом сообщают российские пропагандистские сайты.
В "указе" всем мужчинам из оккупированной части Луганской области приказано прибыть в "военкоматы".
Мобилизация объявлена якобы для отражения агрессии против "ЛНР". В террористические группировки призывают всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, которые находятся на военном учете, а также в запасе. Им запрещено выезжать из ОРЛО.
Пасечник разрешил изымать транспорт и другое требуемое террористам имущество у компаний, организаций и гражданских.
Пасечник подписал "указ" о всеобщей мобилизации вслед за главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.
- Напомним, 19 февраля главарь подконтрольных России террористов Денис Пушилин подписал "указ" об всеобщей мобилизации в ОРДО .
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