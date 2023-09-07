Главарь хунты позволил свергнутому президенту Габона уехать за границу
Генерал Брис Нгема, лидер габонской военной хунты, разрешил бывшему президенту Габона Али Бонго уехать за границу по состоянию здоровья
Об этом пишет France24.
"Он имеет свободу передвижения... и может уезжать за границу, если желает", - сказал Брис Нгема.
По словам полковника Ульриха Манфумби Манфумб, учитывая состояние здоровья бывшего президента, он имеет право уехать за границу, если хочет провести медицинское обследование.
Бонго перенес серьезный инсульт в октябре 2018 года, который оставил его физически неполноценным, особенно тяжело двигать правой ногой и рукой.
Что известно о перевороте в Габоне
30 августа в Габоне на западном побережье Центральной Африки произошел государственный переворот: военные объявили временного руководителя государства, законного президента держали под домашним арестом.
Возглавил переворот против Али Бонго – генерал Брис Нгема, свергнув президента вскоре после того, как его назвали победителем спорных выборов.
Это был уже восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Габонской Республике, поскольку сообщения о попытке силовой смены легитимной власти "крайне тревожны".
Ненерал Брис Нгема стал временным президентом и пообещал вернуть власть мирным жителям после свободных выборов, однако дату пока не назвал.
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