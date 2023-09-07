Главарь хунты позволил свергнутому президенту Габона уехать за границу

Об этом пишет France24.

"Он имеет свободу передвижения... и может уезжать за границу, если желает", - сказал Брис Нгема.

По словам полковника Ульриха Манфумби Манфумб, учитывая состояние здоровья бывшего президента, он имеет право уехать за границу, если хочет провести медицинское обследование.

Бонго перенес серьезный инсульт в октябре 2018 года, который оставил его физически неполноценным, особенно тяжело двигать правой ногой и рукой.

Что известно о перевороте в Габоне

30 августа в Габоне на западном побережье Центральной Африки произошел государственный переворот: военные объявили временного руководителя государства, законного президента держали под домашним арестом.

Возглавил переворот против Али Бонго – генерал Брис Нгема, свергнув президента вскоре после того, как его назвали победителем спорных выборов.

Это был уже восьмой переворот в бывших французских колониях в Африке за последние три года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Габонской Республике, поскольку сообщения о попытке силовой смены легитимной власти "крайне тревожны".

Ненерал Брис Нгема стал временным президентом и пообещал вернуть власть мирным жителям после свободных выборов, однако дату пока не назвал.