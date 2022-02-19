Главарь "ДНР" Пушилин объявил в ОРДО всеобщую мобилизацию

Об этом сообщают российские пропагандистские сайты.

В "указе" всем мужчинам из оккупированной части Донецкой области приказано прибыть в "военные комиссариаты" якобы из-за угрозы агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

"Сегодня мной подписан "указ" о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам "республики", которые могут держать в руках оружие, встать на защиту своих семей", - заявил Пушилин в ролике.

18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

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