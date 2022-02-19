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Главарь "ДНР" Пушилин объявил в ОРДО всеобщую мобилизацию

19 февраля, 2022 суббота
08:31
война с Россией Денис Пушилин

Главарь подконтрольных России террористов Денис Пушилин подписал "указ" о всеобщей мобилизации в ОРДО

Об этом сообщают российские пропагандистские сайты.

В "указе" всем мужчинам из оккупированной части Донецкой области приказано прибыть в "военные комиссариаты" якобы из-за угрозы агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

"Сегодня мной подписан "указ" о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам "республики", которые могут держать в руках оружие, встать на защиту своих семей", - заявил Пушилин в ролике.

  • 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

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русская агрессия
"ДНР"
Денис Пушилин
ОРДО
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