Главарь "ДНР" Пушилин объявил в ОРДО всеобщую мобилизацию
Главарь подконтрольных России террористов Денис Пушилин подписал "указ" о всеобщей мобилизации в ОРДО
Об этом сообщают российские пропагандистские сайты.
В "указе" всем мужчинам из оккупированной части Донецкой области приказано прибыть в "военные комиссариаты" якобы из-за угрозы агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
"Сегодня мной подписан "указ" о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам "республики", которые могут держать в руках оружие, встать на защиту своих семей", - заявил Пушилин в ролике.
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18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
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