Главарь "ДНР" анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России
Денис Пушилин анонсировал "большое строительство" в разрушенном Мариуполе. Для этого хотят вернуть из России депортированных украинцев
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера во время пропаганда-тура в Мариуполь главарь Пушилин анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России. Сразу, как только решит вопрос с Азовсталью и националистами в городе. Люди, которые не могут даже в Донецке, где нет таких последствий и обстрелов, наладить водоснабжение, что-то будут строить", – говорится в сообщении.
По его словам, сегодня от депортированных в Россию украинцев стали поступать сообщения о том, что миграционные службы в регионах начали их обзванивать и предупреждать, что в ближайшее время они должны будут вернуться в Мариуполь на "большое строительство".
- Городской совет Мариуполя сообщил, что за два года нацисты убили в городе 10 тысяч человек, а российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает , что Мариуполь в очередной раз доказывает, что Российскую Федерацию не интересуют победы, ведь государство-агрессор воюет по методу азиатской орды: уничтожение украинцев и всего живого на своем пути.
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