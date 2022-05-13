Глава Запорожской РГА Олег Буряк ищет команду переговорщиков для освобождения сына из плена оккупантов
Глава Запорожской РГА Олег Буряк убежден, что должен получить поддержку в освобождении сына: это первый официальный случай, когда 16-летний ребенок находится в тюрьме в плену российских оккупантов
Об этом глава Запорожской РГА сказал в эфире Еспресо.
"Я коммуникировал со многими официальными представителями Украины, у всех эта ситуация на контроле и все. А здесь необходима ежедневная работа над увольнением моего сына. К сожалению, у меня нет команды специалистов для этого серьезного, сложного переговорного процесса", - рассказал он.
Буряк добавил, что команда специалистов для переговоров может спасти его сына, ведь это значительно усилит позицию в переговорах со стороны главы Запорожской РГА.
"Нужна команда специалистов, с которыми я занимался ежедневно. Или мне бы отметили задание и направление движения в переговорах. Потому что сейчас я занимаюсь любительством: я сам веду переговоры с оккупантами. Те условия, которые они ставят, я не могу выполнить. И без поддержки специалистов и власти я не могу это осуществить", – подчеркнул он.
Буряк отметил, что знает, где находится его сын, также председатель Запорожской РГА имеет слабый, однако канал коммуникации с оккупантами, которые забрали парня. Однако Буряк отмечает, что переговоры с ними не дают никаких результатов.
"Я знаю, где есть мой сын. У меня очень тонкий канал диалога с той стороной. К сожалению, в этих переговорах не продвинулись ни на шаг. И, к сожалению, я не чувствую поддержки в освобождении сына. А это единственный официальный случай. , когда 16-летнего ребенка держат в плену, в тюрьме", - подытожил глава Запорожской РГА.
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