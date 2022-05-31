Глава Запорожской ОВА призвал людей эвакуироваться с горячих точек региона

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода, говорится на телеграмм-канале Запорожской ОВА.

Александр Старух отметил, что продвигаться вперед оккупационному войску не удается, однако удары наносятся по всей линии столкновения. Поэтому, учитывая общую ситуацию безопасности жители территорий, где ведутся активные боевые действия, могут находиться в потенциальной опасности.

Старух призвал людей эвакуироваться из горячих точек региона в более спокойные места, чтобы не подвергать угрозе собственной жизни.

"Есть разные категории людей. Например, есть такие населенные пункты, где уже выехало по 80% населения. Есть такие люди, которые на время обострения выезжают, а потом возвращаются, а есть такие, которых приходится уговаривать довольно долго. Особое внимание следует обратить на перевозки женщин, детей и пожилых людей, чтобы не подвергать угрозе их жизни", - отметил Старух.

Он добавил, что жители Запорожского региона могут временно выехать на территорию центральной и западной Украины, где им будет предоставлено все необходимое для комфортной жизни.

Как уже писали, на Запорожье оккупанты обстреливают общины на востоке области, подтягивают устаревшую технику, прикрываясь мирными жителями, и воюют за власть

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