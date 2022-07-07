Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым

Об этом сообщает Kyodo News.

"В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы (МИД Японии, – ред.) будет неуместным", – говорится в публикации.

5 июля в РФ заговорили о "реваншистских устремлениях" Японии в отношении Курильских островов.

В тот же день Япония ввела эмбарго на русское золото.

Согласно исследованию YouControl, Япония применила больше персональных санкций к российским олигархам, а Украина до сих пор не объявила их против Фридмана, Усманова и Абрамовича.

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