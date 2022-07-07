Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым
Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин глав министерств иностранных дел стран-участниц G20 из-за вероятности присутствия на встрече Сергея Лаврова
Об этом сообщает Kyodo News.
"В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие главы (МИД Японии, – ред.) будет неуместным", – говорится в публикации.
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