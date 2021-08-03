Глава ВСУ временно запретил чиновникам ездить в зону ООС

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Отмечается, что глава ВР Дмитрий Разумков отменил свою поездку.



"Накануне командировки главнокомандующим Вооруженных Сил Валерием Залужним было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - пишут в пресс-службе ВР.



Как известно, Разумков собирался в ООС, чтобы ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.



Кроме того, глава ВР хотел пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.



Причину запрета чиновникам ездить в зону ООС не объяснили.

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