Глава ВСУ временно запретил чиновникам ездить в зону ООС
Глава Вооруженных Сил Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону проведения Операции объединенных сил
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что глава ВР Дмитрий Разумков отменил свою поездку.
"Накануне командировки главнокомандующим Вооруженных Сил Валерием Залужним было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - пишут в пресс-службе ВР.
Как известно, Разумков собирался в ООС, чтобы ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.
Кроме того, глава ВР хотел пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.
Причину запрета чиновникам ездить в зону ООС не объяснили.
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