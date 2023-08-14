Об этом в эфире Еспресо сказал глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Ус.

"Тема с некачественными турникетами на самом деле была и до полномасштабной войны. 95% украинской армии обеспечено некачественными турникетами. Их проблема в том, что когда боец получает ранение – с некачественным турникетом он 100% труп. 95% наших военных, если получат ранения – умрут. У них в аптечках лежит какое-то го*но, которое не может остановить кровотечение", - сказал он.

Парамедик добавил, что это очень глобальный вопрос.

"Я до сих пор не понимаю, почему это не взято под контроль, почему командование Медицинских сил самостоятельно вкладывает в аптечки дешевые китайские турникеты. Я объяснить это не могу, кроме как желанием воровать и воровать. Хороший жгут стоит $20-30, а плохой можно купить за доллар в интернете", - подчеркнул Усс.

Он отметил, что украинские производители "Сич" и "Днепр" готовы перекрывать госзаказ по турникетам.

"Их производят как на рынок Украины, так и за границу. Если бы ВСУ вели прямые закупки - все бы оставалось в Украине. А так у нас продолжается война, а мы свои жгуты продаем в Польшу, вместо этого мы покупаем дешевые китайские подделки. Нет госзаказов - за 2023 год ни одного заказа на "Сич" или "Днепр" от Украины", - подытожил парамедик.