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Глава Всеукраинского конгресса фермеров озвучил основные проблемы посевной в Украине

13 мартa, 2023 понедельник
18:45
Экономика

Иван Слободяник, глава Всеукраинского конгресса фермеров, отметил, что проблемы в агросекторе приводят к тому, что кто-то из аграриев сможет сеяться, а кто-то оставит землю под парами или будет переориентироваться на другие культуры

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Иван Слободяник дал комментарий о начале второй посевной в Украине во время военного положения.

"Ситуация с посевной в регионах Украины разная. На Херсонщине ситуация вообще особенная, потому что там и заминированные поля, и эти территории согласно соответствующему постановлению относятся к зонам, где ведутся или велись боевые действия. То есть никакой грантовой или государственной поддержки, также никакого банковского кредитования фермеры и аграрии с этих территорий не получали, кроме того, количество уничтоженного имущества и заминированных полей просто поражает, вместе с тем проблема с налоговой, которая продолжает таким фермерам начислять налоги, несмотря на то, что там заминированные поля. Это  касается не только Херсонщины, но и, например, Черниговщины, поэтому мы дискутируем с налоговой, чтобы исправить этот маразм", - рассказал председатель Всеукраинского конгресса фермеров.

Иван Слободяник отметил, что сейчас много грантовых программ агроподдержки, через которые можно получить посевной материал, удобрения и другую помощь, но опять же эта поддержка не касается прифронтовых территорий.

"Еще одна проблема – бронирование работников сельхозпредприятий. Мы понимаем важность укрепления обороноспособности страны и необходимость ротации на фронте, но нужно искать компромисс между этой задачей и возможностью посеяться. Несмотря на все эти проблемы, кто-то из аграриев пытается сеяться, кто-то будет вносить меньше удобрений, кто-то оставит землю под парами или будет переориентироваться на другие культуры. Земля требует внимания, однако главное – это победа ВСУ. Как бы ни было трудно, мы с оптимизмом будем смотреть в будущее и делать все от нас зависящее для работы аграрного сектора" , - Подытожил Слободяник.

Украина
зерно
Херсонщина
Черниговщина
война с Россией
фермеры
аграрии
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