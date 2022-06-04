Глава ВР во время заседаний игнорирует воздушные тревоги, если будет уничтожен парламент, новые выборы провести в условиях войны будет сложно, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что заседания Верховной Рады не транслируют, чтобы ограничить возможность общества видеть парламентские дискуссии
Об этом Княжицкий написал в facebook .
"Заседания Верховной Рады не транслируют. Цель очевидна - ограничить возможность журналистов, общества видеть парламентские дискуссии, обсуждение законов, позицию политиков по разным вопросам.
Повод: сохранность депутатов. "Чтобы ракета не прилетела, и никто не знал, что у нас заседание". Именно поэтому председательствующий всегда просит фото из зала выкладывать не раньше, чем через время после завершения сессии", - написал Княжицкий.
Он подчеркнул, что на самом деле на безопасность власти плевать.
"Воздушные тревоги председательствующий игнорирует, если власти нужно протянуть какой-то вопрос, как вот увольнение омбудсмена. На мое замечание о тревоге председательствующий ответил: а вы разве всегда ходите в укрытие? И здесь проблема в ответственности. Очевидно, власть рискует работой целого института и не , что если будет уничтожен парламент, новые выборы провести в условиях войны будет, мягко говоря, сложно. А без демократической власти государство потеряет международную легитимность", - сказал Княжицкий.
По его убеждению – главное – это вопрос примера.
"Когда командиры не расселяют солдат, не приказывают идти в укрытие, а потом прилетает ракета и гибнут люди, мы командиров наказываем. Но когда высший орган власти игнорирует тревоги, то какой пример подает обществу? У меня нет другого выхода, как писать об этом публично "Прошлое заседание в Раде было 31 мая. Следующее - власть назначила на вторую половину мая. Это при том, что до войны заседания проходили ежедневно несколько недель в месяц. Большинству нужно, пожалуй, немного отдохнуть. Устали", - возмутился Княжицкий.
Он констатировал, что такая работа Рады не эффективна.
"Парламент во время войны наоборот должен быть максимально открытым для всех и показывать пример ответственности. Так рождается доверие, которое очень нужно воюющему обществу", - убежден Княжицкий.
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