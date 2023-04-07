Глава ВОЗ призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19
В четверг, 6 апреля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19
Об этом информирует Reuters .
"Без полного доступа к имеющейся у Китая информации сказать однозначно невозможно. На столе остаются все теории. Такова позиция ВОЗ, и именно поэтому мы просим Китай сотрудничать по этому поводу", - подчеркнул Гебреисус.
Он добавил, что если Китай пойдет на такой шаг, международное сообщество сможет узнать больше о происхождении коронавируса.
В прошлом месяце китайские ученые ненадолго выложили в сеть данные с первых дней пандемии COVID-19. Они включали генетические последовательности, обнаруженные более чем в 1000 образцах окружающей среды и ДНК животных, которые взяли в январе 2020 года на рынке морепродуктов в Ухане.
Данные показали, что ДНК многих видов животных, в частности енотовидных собак, присутствовала в образцах окружающей среды, давших положительный результат на наличие SARS-CoV-2. Это, по информации международных исследователей, свидетельствует о том, что они были "вероятными распространителями болезни". Однако впоследствии эти данные опровергли ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая в нерецензированном исследовании, опубликованном в журнале Nature. Они утверждали, что животные могли заразиться вирусом и от людей, поскольку образцы взяли только через месяц после первой вспышки COVID-19 на рынке морепродуктов.
Технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керкхове сказала, что последняя опубликованная Китаем информация содержит некоторые "подсказки" о происхождении вируса, однако не содержит ответов. Она отметила, что ВОЗ работает с учеными, чтобы узнать больше о самых первых случаях заражения, в частности о местонахождении инфицированных.
Также Керкхове добавила, что ВОЗ до сих пор не знает, были ли некоторые из необходимых исследований проведены в Китае. Она отметила, что организация попросила США предоставить оригинальные данные, подтвердившие недавнее исследование минэнергетики США по лабораторной утечке в Китае, вероятно, вызвавшей распространение вируса.
- 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
- Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- 10 марта палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией Covid-19. Ранее за такое же решение проголосовал сенат США.
- 20 марта президент США подписал закон, предусматривающий рассекречивание разведывательных данных о происхождении коронавируса.
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