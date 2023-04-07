Глава ВОЗ призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19

Об этом информирует Reuters .

"Без полного доступа к имеющейся у Китая информации сказать однозначно невозможно. На столе остаются все теории. Такова позиция ВОЗ, и именно поэтому мы просим Китай сотрудничать по этому поводу", - подчеркнул Гебреисус.

Он добавил, что если Китай пойдет на такой шаг, международное сообщество сможет узнать больше о происхождении коронавируса.

В прошлом месяце китайские ученые ненадолго выложили в сеть данные с первых дней пандемии COVID-19. Они включали генетические последовательности, обнаруженные более чем в 1000 образцах окружающей среды и ДНК животных, которые взяли в январе 2020 года на рынке морепродуктов в Ухане.

Данные показали, что ДНК многих видов животных, в частности енотовидных собак, присутствовала в образцах окружающей среды, давших положительный результат на наличие SARS-CoV-2. Это, по информации международных исследователей, свидетельствует о том, что они были "вероятными распространителями болезни". Однако впоследствии эти данные опровергли ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая в нерецензированном исследовании, опубликованном в журнале Nature. Они утверждали, что животные могли заразиться вирусом и от людей, поскольку образцы взяли только через месяц после первой вспышки COVID-19 на рынке морепродуктов.

Технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керкхове сказала, что последняя опубликованная Китаем информация содержит некоторые "подсказки" о происхождении вируса, однако не содержит ответов. Она отметила, что ВОЗ работает с учеными, чтобы узнать больше о самых первых случаях заражения, в частности о местонахождении инфицированных.

Также Керкхове добавила, что ВОЗ до сих пор не знает, были ли некоторые из необходимых исследований проведены в Китае. Она отметила, что организация попросила США предоставить оригинальные данные, подтвердившие недавнее исследование минэнергетики США по лабораторной утечке в Китае, вероятно, вызвавшей распространение вируса.