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Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"

12 июля, 2022 вторник
23:28
Здоровье COVID

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия Covid-19 далека от завершения

Об этом во вторник на пресс-конференции в Женеве заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, сообщает Le Mond.

"Пандемия Covid-19 далека от завершения. Поскольку госпитализация и распространение Covid-19 увеличиваются, правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция, а также протоколы тестирования и лечения", - убежден глава ВОЗ.

В свою очередь, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что количество случаев Covid-19 во всем мире подскочило на 30% за последние две недели – рост в основном вызван подвариантами Omicron BA.4 и BA.5. Он также упомянул об отмене санитарных мер по здравоохранению и физическому дистанцированию и сокращению обследований, что затрудняет мониторинг пандемии.

По состоянию на 11 июля ВОЗ обнаружила более 552,5 миллиона подтвержденных случаев Covid-19 во всем мире, включая 232,3 миллиона в Европе, и свыше 6,3 миллиона смертей с начала пандемии. По данным Our World in Data, на ту же дату 61,3% населения мира имеет полный график вакцинации, тогда как 66,8% получили по крайней мере одну дозу вакцины.

ВОЗ объявила, что пандемия Covid-19 будет оставаться "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность", и является самым высоким уровнем бдительности для организации.

  • Напомним, 6 июля в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки. В этот день стало известно, что в течение двух недель заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%.
  • Из-за резкого увеличения количества заболеваний Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.
  • В ЕС отмечают, что в Европе разворачивается новая волна коронавируса и советуют пропагандировать бустерную дозу вакцины.

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