Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия Covid-19 далека от завершения
Об этом во вторник на пресс-конференции в Женеве заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, сообщает Le Mond.
"Пандемия Covid-19 далека от завершения. Поскольку госпитализация и распространение Covid-19 увеличиваются, правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция, а также протоколы тестирования и лечения", - убежден глава ВОЗ.
В свою очередь, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что количество случаев Covid-19 во всем мире подскочило на 30% за последние две недели – рост в основном вызван подвариантами Omicron BA.4 и BA.5. Он также упомянул об отмене санитарных мер по здравоохранению и физическому дистанцированию и сокращению обследований, что затрудняет мониторинг пандемии.
По состоянию на 11 июля ВОЗ обнаружила более 552,5 миллиона подтвержденных случаев Covid-19 во всем мире, включая 232,3 миллиона в Европе, и свыше 6,3 миллиона смертей с начала пандемии. По данным Our World in Data, на ту же дату 61,3% населения мира имеет полный график вакцинации, тогда как 66,8% получили по крайней мере одну дозу вакцины.
ВОЗ объявила, что пандемия Covid-19 будет оставаться "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность", и является самым высоким уровнем бдительности для организации.
- Напомним, 6 июля в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки. В этот день стало известно, что в течение двух недель заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%.
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