Глава военной разведки Швеции Нильссон: Россия пытается остановить наше вступление в НАТО
Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО
Об этом он заявил своему первому интервью телекомпании SVT в должности нового руководителя Службы военной разведки и безопасности Must.
"Мы видим, что Россия проводит кампании влияния разными способами" – сказал он.
"Они хотят повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным ядром: нашу демократию и наш образ жизни, который мы сами избрали. Они пытаются повлиять на это, и они тоже пытались повлиять на заявку на членство", – объяснил Нильссон.
Также, по словам генерал-лейтенанта, за российскими операциями стоит как государственный актер Россия, так и посредники, так называемые прокси-актеры.
"Мы видели разные примеры, которые мы интерпретируем как действия, идущие от России как государственного субъекта. Некоторые вещи вы делаете сами, другие – через своих представителей" – отметил он.
Известно, что Нильссон не хочет углубляться в то, являются ли недавние антинатовские демонстрации примерами мнений, которые, как подозревают власти, руководствуются иностранным государством, но он утверждает, что есть несколько примеров попыток влияния как открытого, так и скрытого характера. Заявления РФ о "военно-технических мерах" в случае вступления Швеции в НАТО являются одним из них.
Дополнительно к шведскому процессу вступления в НАТО, есть несколько очевидных мишеней для шпионских и диверсионных операций иностранных государств в Швеции, над которыми работает Must. Это касается, в частности, перевооружения вооруженных сил, новых полков и шведских поставок боевых машин и боеприпасов в Украину.
"Россия заявила, как она относится к этой поддержке, поэтому понятно, что существует угроза для нее. Мы включили это в наше планирование и приняли соответствующие меры", – сказал Нильсон.
Турция и Венгрия, поддерживающие связи с Россией, являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, требующую единогласной ратификации.
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