Глава Военного комитета НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
На ежегодной Ассамблее Арктического круга адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, и посол Китая в Исландии Хэ Рулун имели словесную стычку из-за войны, развязанной Россией в Украине
Об этом пишет Bloomberg .
После выступления адмирала Бауэра о роли НАТО в регионе, между ним и послом Китая произошла откровенная словесная перепалка.
Бауэр сказал, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах".
Китайский посол выступил из зала и заявил: "Адмирал, с должным уважением, ваша речь и замечания преисполнены высокомерия".
Бауэр ответил: "У меня к вам вопрос, потому что вы делаете акцент на принципе суверенитета и важности международно признанных границ в мире. Я прав, не так ли? Да. Так почему же тогда получается, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину ?".
Хэ Рулун ответил, что китайский взгляд на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу и миру необходимо "понять первопричину", а также назвал Китай "миротворцем в мире".
Такие слова посла вызвали смех в зале.
- К слову, Китай призвал своих граждан эвакуироваться из Украины из-за "серьезной ситуации безопасности".
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