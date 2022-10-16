Глава Военного комитета НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине

Об этом пишет Bloomberg .

После выступления адмирала Бауэра о роли НАТО в регионе, между ним и послом Китая произошла откровенная словесная перепалка.

Бауэр сказал, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах".

Китайский посол выступил из зала и заявил: "Адмирал, с должным уважением, ваша речь и замечания преисполнены высокомерия".

Бауэр ответил: "У меня к вам вопрос, потому что вы делаете акцент на принципе суверенитета и важности международно признанных границ в мире. Я прав, не так ли? Да. Так почему же тогда получается, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину ?".

Хэ Рулун ответил, что китайский взгляд на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу и миру необходимо "понять первопричину", а также назвал Китай "миротворцем в мире".

Такие слова посла вызвали смех в зале.

К слову, Китай призвал своих граждан эвакуироваться из Украины из-за "серьезной ситуации безопасности".