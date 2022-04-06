Глава Верховной Рады Стефанчук призвал спикеров ПАСЕ посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель и Гостомель
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к спикерам ПАСЕ и призвал их посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель и Гостомель
Об этом сообщает официальный Telegram-канал ВР Украины.
"Приглашаю спикеров ПАСЕ посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель, Гостомель. Давайте вместе пройдемся по тем тропам, где совершались преступления против украинского народа. Мы должны сделать все, чтобы подобное не произошло снова. Лозунг "Никогда снова" был провозглашен в 1945 году. Но некоторые люди, кажется, забыли о нем к 2022 году", - сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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