Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки, - ОПУ
По инициативе главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает сайт Офиса президента .
Букиккио отметил принятие закона об олигархах.
Он обратился с просьбой предоставить Венецианской комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной Зеленским, для подготовки заключения.
Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.
"Состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ", - говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили формирование Этического совета, проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.
"Президент и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены", - заявили в ОПУ.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.
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