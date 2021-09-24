Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки, - ОПУ

Об этом сообщает сайт Офиса президента .

Букиккио отметил принятие закона об олигархах.



Он обратился с просьбой предоставить Венецианской комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной Зеленским, для подготовки заключения.



Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

"Состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили формирование Этического совета, проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.



"Президент и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия - устранены", - заявили в ОПУ.