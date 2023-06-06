Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что станция не подлежит ремонту, однако после деоккупации Херсона будет построена новая, более мощная ГЭС.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена, пол станции находится под водой, идет размыв. Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию, и они это будут видеть", - подчеркнул Сирота.

Он также подчеркнул, что Украину однозначно ждет экологическая катастрофа, поскольку масло из турбин попало в Днепр.

"Экологическая катастрофа будет, потому что масло, которое было в турбинах, попало в реку. Там объем может быть от 150 до 450 тонн масла. Мы не знаем, разгерметизировались трансформаторы или нет, будем чуть позже понимать, что произошло с экологией Херсонщины" ", - добавил глава.