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Глава "Укргидроэнерго": на месте разрушенной ГЭС после деоккупации очень быстро построим новую

6 июня, 2023 вторник
17:10
Война с Россией

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что после деоккупации вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС очень скоро будет построена новая станция

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что станция не подлежит ремонту, однако после деоккупации Херсона будет построена новая, более мощная ГЭС.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена, пол станции находится под водой, идет размыв. Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию, и они это будут видеть", - подчеркнул Сирота.

Он также подчеркнул, что Украину однозначно ждет экологическая катастрофа, поскольку масло из турбин попало в Днепр.

"Экологическая катастрофа будет, потому что масло, которое было в турбинах, попало в реку. Там объем может быть от 150 до 450 тонн масла. Мы не знаем, разгерметизировались трансформаторы или нет, будем чуть позже понимать, что произошло с экологией Херсонщины" ", - добавил глава.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
Херсонщина
востановление Украины
Каховская ГЭС
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