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Главная война с Россией Глава украинской разведки о возможности присоединения "Л/ДНР" к России: Путин находится на развилке

Глава украинской разведки о возможности присоединения "Л/ДНР" к России: Путин находится на развилке

3 мая, 2022 вторник
01:01
война с Россией путин

Президент России Владимир Путин пока не решил, присоединить ли территории так называемых Л/ДНР к составу РФ

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью НВ.

"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он - президент РФ, - там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России, или оставлять его какой-то третьей территорией", - подчеркнул он. 

По его словам, России "нужен весь Донбасс", чтобы номинально сказать, что "народ Донбасса избрал свой путь".

"Ибо даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая нет", - заметил Буданов.

Также глава украинской разведки утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Россия устроить голод в Херсонской области, откуда российские войска вывозят зерно, сельскохозяйственную технику.

"Конечно. Они попытаются сделать демографический кризис, а потом – гуманитарный. Только в таком случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей забрать все, а затем предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба", – сказал он.

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Общество
Россия
Владимир Путин
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