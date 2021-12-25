Глава УГКЦ Святослав после "подозрения" Порошенко призвал бороться с политически мотивированным правосудием

Об этом Святослав написал в рождественском поздравлении.

Официальный сайт Украинской греко-католической церкви .

Он призвал молиться за верховенство права и предостерег власть от соблазна выборочного правосудия.

"Вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством, требуют от нас – превыше всего! – соответствия Божьей правде, его вечным и справедливым законам. Объединенные вокруг истины и руководствуясь своими решениями и действиями преданностью справедливости, мы закладываем прочные основы нашего общественной жизни, не оставляя врагу никаких возможностей", – написал Святослав.

Он призвал всех присоединиться к молитве о мире для всего мира и нашей страны.

"За поиск единства и понимания, за справедливость и беспристрастность наших судов, за верховенство права в Украинском государстве, за оговорку от соблазна выборочной справедливости и политически мотивированных судебных решений, за соблюдение основополагающих ценностей и принципов народовластия, за согласие и смиренную мудрость среди тех, кому Господь доверил вести наш народ через времена грозных испытаний, за общую ответственность друг за друга и за наш родной край", - отметил Святослав.

Он добавил, что испокон веков зло безжалостно направляет свои силы против человеческой солидарности, в которой нуждается добро, ослабляя тем самым отдельного человека и целый человеческий род.

"Оно не устает разделять, чтобы навязывать собственное иго. В окружении многочисленных опасностей, сегодня, как никогда, нам нужны слаженные усилия и преданное сотрудничество на благо родного народа, способность объединиться, чтобы отстоять наше право на процветающее будущее, а не углублять расколы и недоразумения", – убежден глава УГКЦ.