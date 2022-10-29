Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав просит украинцев бережно потреблять электроэнергию
Об этом сообщает официальный сайт греко-католиков Украины.
"Давайте поможем тем, кто обеспечивает нашу жизнь, безопасность и жизнедеятельность - поможем нашим энергетикам спасать нашу Родину. Ведь когда есть просьба к нам экономить электроэнергию, пережить временные веерные отключения электроэнергии - все это меры для того, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины. Давайте поможем нашей Родине выстоять в сопротивлении энергетическому терроризму. И каждый может очень практически приобщиться к этому. Мы часто говорим - я люблю Родину и хочу приближать победу каждый день! Ну и вот конкретные шаги - как это сделать. Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение" поддержать ВСУ — потерпи немножко, когда тебе холодно или стало меньше комфорта, который дают электрические принадлежности. Пожертвуй чем-нибудь ради победы. Думаю, в тех обстоятельствах, которые мы сегодня переживаем, это сознание личной ответственности и возможности через маленькие вещи творить великие дела, должно быть еще одним мотиватором нашей гражданской ответственности", - отметил го лова УГКЦ.
По его словам, если мы безответственно относимся к своим гражданским обязанностям, мы помогаем врагу.
Поэтому спросите себя, кому я помогаю, когда что-то делаю. Поэтому становимся на сторону добра — пусть в таких малых, очень практических вопросах. Сделаем все, чтобы нашей ответственностью побороть российского террориста. Потому что эти атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ничто иное, как военные преступления - это нарушение гуманитарного права, обычаев и правил ведения войны. Мы надеемся, что эти преступления будут зафиксированы и осуждены миром, а преступники в свое время обнаружены, названы по именам и наказаны.Но давайте не будем содействовать с преступниками, давайте будем защищать свою Родину от последствий этих преступлений против Украины и человечности", – пояснил Святослав.
- Напомним, в субботу, 29 октября 2022 года, после 17:00 в Украине снова могут отключать электроэнергию.
- В результате российских воздушных ударов по украинским электросетям, которые продолжаются с 10 октября, выведено из строя 30-40% мощностей.
- Не исключено, что до их полного обновления придется закупать электроэнергию в странах Евросоюза.
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