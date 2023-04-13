Глава УГКЦ прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры

Свою позицию он озвучил в интервью радио "Мария", сообщает департамент информации УГКЦ.

"Нам очень больно наблюдать за всем тем, что происходит вокруг лавры. Эта боль имеет несколько причин. Во-первых, очень больно смотреть на позорное поведение представителей Украинской православной церкви, иногда напоминающее поведение олигархов. И это определенный вызов общественной морали", – сказал Блаженнейший Святослав.

Он заметил, что не хочет никого осуждать, но такое поведение бьет по всем и наносит моральный урон авторитету церкви как таковой.

Глава УГКЦ добавил, что ему досадно, что Украинское государство на протяжении более 30 лет не упорядочило свои отношения как владелец этого национального исторического заповедника с арендаторами.

"И когда сегодня государство требует соблюдать законы, очевидно, что у того, кто их никогда не уважал, возникает ощущение, будто его преследуют. Тот, для кого закон был неписан, как и для многих олигархов, испытывает образ достоинства, когда вынужден выполнять этот закон. закон", – заметил он.

Блаженнейший Святослав отметил, что когда речь идет о святыне для целого народа, государственный закон должен соблюдать обе стороны – и собственник, то есть государство, и арендатор. По его мнению, иногда у государства не хватает четкой политики по УПЦ МП. А для того, "чтобы действительно можно было увидеть свет вокруг этой большой боли и скандала, нужно придерживаться закона обеим сторонам".

"Мы будем очень внимательно наблюдать за действиями власти, потому что сегодня они не до конца поняты, в частности международному сообществу", - подчеркнул глава УГКЦ.

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Глава УГКЦ рассказал и о другой боли по этому поводу.

"Сегодня мы все чаще слышим, что есть опасность вместе с водой выплюснуть ребенка. Такого типа скандал вокруг лавры формирует очень радикальное отношение к церковной духовной жизни в целом… Мы слышали заявление митрополита Эпифания с негативной оценкой танцев, которые там происходили, когда другие молились. Опасны для общественного мира и согласия и призывы чисто атеистических группировок, которые, принимая в качестве повода такого типа скандальное поведение духовенства, пытаются устранить из общественного дискурса, дискредитировать любую церковную религиозную жизнь", – пояснил он.

Блаженнейший Святослав убежден, что скандал в Лавре становится вызовом всей религиозной среде: и для протестантов, и для греко-католиков, и для римо-католиков, и для православных.

"Люди теряют моральные духовные ориентиры, когда какая-то Церковь становится опасной с точки зрения государственной безопасности… Здесь государство должно наказывать коллаборантов, предателей. Но мы понимаем, если какая-нибудь Церковь теряет кредит доверия, то это может повлечь за собой мощную волну секуляризации. Поэтому мне очень больно ", – добавил он.

В то же время Блаженнейший Святослав подчеркнул, что верит в мудрость украинского народа. Он уверен, что духовные критерии оценки драматических ситуаций помогут найти правильное решение даже тех проблем, которые не решались десятилетиями и обострились именно сейчас, во время войны.