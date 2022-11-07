Об этом говорится на facebook-странице Блаженнейшего Святослава.

"Наш подарок Святейшему Отцу Франциску – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в городе-мученике Ирпене – символичен еще и потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей . Они являются видимыми знаками тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", – говорится в сообщении.

Как добавили на сайте УГКЦ, утром 7 ноября Блаженнейший Святослав встретился с Папой Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину глава УГКЦ приехал в Рим.

В УГКЦ отметили, что Папа Франциск во время разговора выразил свою близость с "многострадальным украинским народом" и заверил, что находится рядом с ним в молитве и конкретных действиях. Он также попросил главу и духовенство УГКЦ "продолжать жертвенное служение в евангельском духе наиболее нуждающимся и пострадавшим в результате войны". И заверил, что Святой Престол прилагает дипломатические усилия для прекращения российской агрессии и достижения справедливого мира для украинского народа.

"Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, – это ничто иное как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью, – ответил глава УГКЦ Папе Франциску. – В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога".

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к российско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор полагает, что "Путина могли спровоцировать". При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.

Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров .

Накануне, 6 ноября, Папа Римский Франциск рассказал, что имел намерение встретиться с президентом РФ Путиным 25 февраля, но глава МИД России Лавров сказал ему, что "в настоящее время этого не нужно". Также Папа заявил , что его поражает жестокость российских военных, потому что он "имеет большое уважение к гуманизму российского народа".

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