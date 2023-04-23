Глава топонимической комиссии Киева Алферов предложил создать "музей Московии" в бывшем посольстве РФ
Предложение создать "музей Московии" в здании бывшего посольства РФ внес глава топонимической комиссии Киева Александр Алферов
Об этом пишет издание " ТиКиев ".
"Он предлагает создать не музей оккупации или освободительной борьбы, не филиал какого-то другого музея, а единственный во всем мире музей, где будет освещена правдивая история России", - говорится в сообщении.
Алферов предложил создать следующие залы:
- Коренные финно-венгерские народы;
- Коренная культура, религии, быт;
- Золотая Орда и участие в ней московского улуса;
- становление московского царства, завоевание Новгорода, Смоленска, Пскова и воровство названия "Россия";
- Тоталитарная система Московии.
Глава комиссии считает, что это учреждение необходимо для борьбы с мифами о России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное