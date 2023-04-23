Об этом пишет издание " ТиКиев ".

"Он предлагает создать не музей оккупации или освободительной борьбы, не филиал какого-то другого музея, а единственный во всем мире музей, где будет освещена правдивая история России", - говорится в сообщении.

Алферов предложил создать следующие залы:

Коренные финно-венгерские народы;

Коренная культура, религии, быт;

Золотая Орда и участие в ней московского улуса;

становление московского царства, завоевание Новгорода, Смоленска, Пскова и воровство названия "Россия";

Тоталитарная система Московии.

Глава комиссии считает, что это учреждение необходимо для борьбы с мифами о России.