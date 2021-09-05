Глава талибов Барадар согласился на инклюзивное правительство
Верховный политический, военный и духовный лидер движения "Талибан", мулла Абдул Гани Барадар заявил о формировании его людьми инклюзивного афганского правительства
Об этом он сказал в интервью катарского телеканала Аль -Джазира , передает Еспресо.TV .
"Я уверяю людей, мы стремимся улучшить их условия жизни, и правительство будет нести ответственность перед всеми и обеспечит безопасность, так как это необходимо для экономического развития не только в Афганистане, но и во всем мире", - сказал он, находясь в Кабуле.
Именно соображения безопасности и выхода из экономического кризиса и диктуют необходимость создания именно инклюзивного правительства, подчеркнул Барадар.
Барадар добавил, что безопасность необходима для начала крупных экономических проектов в стране.
"Если мы сможем обеспечить безопасность, мы преодолеем другие проблемы, и с этого момента начнет двигаться колесо прогресса и продвижения", - сказал он, добавив, что для достижения этих целей не пожалеет никаких усилий.
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