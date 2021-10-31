Глава "Талибана" впервые появился на публике
Верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые за все время руководства радикальным движением появился на публике и выступил в духовной школе (медресе) афганского города Кандагар
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Невидимый" верховный лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада, ни разу не появлявшийся на публике с момента его назначения главой террористического движения в 2016 году, вечером в субботу, 30 октября 2021 года, принял участие в религиозной церемонии .
"Командующий верующими шейх Хайбатулла Ахундзада явился на большое собрание в знаменитом медресе Хакимия и в течение десяти минут разговаривал с победоносными воинами и учениками", - говорится в сообщении правительства талибов в воскресенье, 31 октября.
В качестве доказательств правительство предоставило аудиозапись, на которой плохо слышен голос Хайбатулы Ахундзады "невнятно читающего молитвы и благословения", сообщает агентство France-Presse.
"Фото- и видеосъемка мероприятия отсутствовала, поскольку "это было связано с вопросами безопасности", отмечает "Талибан". Согласно местному источнику, мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в кораническую школу в Кандагаре в сопровождении двух автомобилей охраны", - приводит подробности RFI .
Справка
Ахундзада стал лидером талибов в 2016 году, после того, как в результате удара беспилотника США был ликвидирован его предшественник Ахтар Мансур.
Хайбатулла Ахундзада отвечает за поддержание единства в исламистском движении, отмечает France-Presse.
В сентябре 2021 года талибы объявили, что Хайбатулла Ахундзада "изначально" жил в Кандагаре и что он "скоро появится на публике".
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