Глава Сумской ОГА: Сумщине нужна стена на границе с Россией

Об этом он заявил в интервью DW.



Чиновник в первую очередь отметил, что в настоящее время область полностью освобождена от российских террористов и грабителей.



"Наладка жизни в общинах началась сразу после увольнения: завезли гуманитарную помощь, лекарства. Восстанавливаем водоснабжение, электроэнергию, газ там, где не было возможности отремонтировать во время оккупации, потому что кафиры не давали возможности отремонтировать и вообще целенаправленно уничтожали инфраструктуру в населенных пунктах. Заезжая на населенные пункты. танках, они прежде всего расстреливали трансформаторы, газовую распределительную сеть.Сейчас энергетики работают 24/7.С мобильными операторами есть договоренности, если нет электроэнергии, то они запускают свои башни на бензиновых или дизельных генераторах, чтобы людям дать связь, поскольку это для них важно", - рассказал Дмитрий Живицкий.



Также он отметил, что, к сожалению, количество жертв ежедневно увеличивается.



"Мы находим все новые и новые тела погибших. Тела, которые находим сейчас, со следами пыток, со связанными руками и ногами, застрелены после пыток выстрелами в голову. Есть несколько человек, которые взорвались на растяжках и минах, погибших уже после увольнения области. Есть люди, которые взорвались на мини в автомобиле и тяжело ранены", - добавил глава ОГА.



Дмитрий Живицкий заверил, что наши военные контролируют границу в области, но частично она еще открыта.



"У нас протяженность границы одна из самых больших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично. Угроза остается достаточно серьезной. Мы наблюдаем большое скопление российских войск вблизи границы с Украиной в Сумской области. Но мы готовимся к "горячему приему" ", если они захочу снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им. Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем.Нам необходимо строить линию Маннергейма, укреплять границу.Я остаюсь сторонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой.То есть такой набор технических сооружений, чтобы было невозможно сюда зайти.Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны, потому что то, что наши города бомбятся и обстреливаются с воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверенными, что это не повторится снова", - сказал Дмитрий Живицкий.



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