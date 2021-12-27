Глава Совета РФ: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
Председатель Совета Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
"Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И потому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении - ред.)", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, НАТО продолжает двигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.
"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но действительно идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - добавила она.
- 22 декабря Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.
- Командующий ВМС Украины заявил, что Россия втрое увеличила численность кораблей в Черноморском флоте после оккупации Крыма.
- Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что РФ производит плацдарм в оккупированном Крыму: туда перенаправили уже более 600 тысяч российских граждан.
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