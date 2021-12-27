Глава Совета РФ: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И потому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении - ред.)", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, НАТО продолжает двигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но действительно идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - добавила она.