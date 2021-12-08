Глава штаба обороны Индии генерал Рават погиб в авиакастрофе
В среду, 8 декабря, в Индии разбился вертолет Mi-17V5 с высокопоставленными военными, в том числе с начальником штаба обороны Бипином Раватом. Погибли почти все находившиеся на борту
Об этом сообщает India Today.
На юге Индии в городе Кунур разбился военный вертолет Mi-17V5, на борту которого находилось 14 человек.
В настоящее время источники издания сообщают, что погибли 13 из 14 человек. Их личности устанавливают с помощью ДНК тестирования.
Среди погибших есть начальник штаба обороны генерал Бипин Рават и его семья.
На месте работают спасатели, проводится расследование причин аварии.
Рават был назначен первым начальником штаба обороны Индии правительством премьер-министра Нарендры Моди в конце 2019 года. Эта должность была создана с целью интеграции трех служб Индии – армии, флота и воздушных сил.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.92
- Актуальное
- Важное