Глава штаба обороны Индии генерал Рават погиб в авиакастрофе

Об этом сообщает India Today.



На юге Индии в городе Кунур разбился военный вертолет Mi-17V5, на борту которого находилось 14 человек.



В настоящее время источники издания сообщают, что погибли 13 из 14 человек. Их личности устанавливают с помощью ДНК тестирования.



Среди погибших есть начальник штаба обороны генерал Бипин Рават и его семья.



На месте работают спасатели, проводится расследование причин аварии.



Рават был назначен первым начальником штаба обороны Индии правительством премьер-министра Нарендры Моди в конце 2019 года. Эта должность была создана с целью интеграции трех служб Индии – армии, флота и воздушных сил.