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Глава Северодонецкого РВА: Оккупанты колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск

12 августа, 2023 суббота
08:45
Война с Россией

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что на Купянском направлении россияне несут большие потери

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация остается напряженной. Оккупанты давят на наши позиции. Они имеют значительное преимущество в артиллерии и танках, но особых успехов не имеют. Горячее в районе Белогоровки и Новоселовского на севере Луганщины", - отметил Власенко.

По его словам, на Купянском направлении россияне несут значительные потери.

"Есть информация, что захватчики колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск. Оккупанты вынуждены использовать новые объекты под госпитали. По данным Генерального Штаба Украины потери врага в Луганской области за три дня составляют более 200 человек ранеными и погибшими" , – добавил Власенко.

  • За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника
  • Украинские войска продолжают наступательные действия и отражают атаки российских террористов на ряд направлений
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