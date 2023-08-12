Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация остается напряженной. Оккупанты давят на наши позиции. Они имеют значительное преимущество в артиллерии и танках, но особых успехов не имеют. Горячее в районе Белогоровки и Новоселовского на севере Луганщины", - отметил Власенко.

По его словам, на Купянском направлении россияне несут значительные потери.

"Есть информация, что захватчики колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск. Оккупанты вынуждены использовать новые объекты под госпитали. По данным Генерального Штаба Украины потери врага в Луганской области за три дня составляют более 200 человек ранеными и погибшими" , – добавил Власенко.