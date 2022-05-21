Глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций

Об этом сообщает ЕН со ссылкой на Reuters.

Додик, являющийся сербским представителем межэтнического президентства Боснии, состоящего из трех человек, рассказал о позиции боснийских сербов по поводу войны в Украине и санкций против России.

"Я думаю, что для Боснии чрезвычайно важно сохранять нейтралитет. В условиях, в которых мы существуем, для нас было бы проблемой ввести какие-либо санкции и присоединиться к санкциям ЕС или глобальным санкциям", – сказал Додик на совместной пресс-конференции с Мишелем.

Додик сделал заявление от боснийских сербов, поддерживавших тесные связи с Россией.

"Кроме проявления солидарности с ЕС, я думаю, что мы можем иметь серьезные экономические последствия, которые будут еще больше по сравнению со странами ЕС, которые имеют механизмы коллективной безопасности", - сказал Додик.

Трехстороннее президентство Боснии не выразило единой позиции по вторжению России, но ее боснийские и хорватские руководители осудили развязывание войны против Украины и поддержали все решения ЕС.