Глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил президенту Евросовета Шарлю Мишелю, что Босния не должна присоединяться к санкциям ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает ЕН со ссылкой на Reuters.
Додик, являющийся сербским представителем межэтнического президентства Боснии, состоящего из трех человек, рассказал о позиции боснийских сербов по поводу войны в Украине и санкций против России.
"Я думаю, что для Боснии чрезвычайно важно сохранять нейтралитет. В условиях, в которых мы существуем, для нас было бы проблемой ввести какие-либо санкции и присоединиться к санкциям ЕС или глобальным санкциям", – сказал Додик на совместной пресс-конференции с Мишелем.
Додик сделал заявление от боснийских сербов, поддерживавших тесные связи с Россией.
"Кроме проявления солидарности с ЕС, я думаю, что мы можем иметь серьезные экономические последствия, которые будут еще больше по сравнению со странами ЕС, которые имеют механизмы коллективной безопасности", - сказал Додик.
Трехстороннее президентство Боснии не выразило единой позиции по вторжению России, но ее боснийские и хорватские руководители осудили развязывание войны против Украины и поддержали все решения ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное