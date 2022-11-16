Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, безопасностной, антикоррупционной и правоохранительной сфере и пригласила для проверки НАБУ. Детективы Нацбюро вручили подозрение Пацкану - "как инициатору проверки". Это подозрение глава Счетной палаты назвал "политическими разборками".

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил заявление Пацкана, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Была очень долгая дискуссия по поводу дальнейшей судьбы господина Пацкана… Непонятно было, остается ли он членом Счетной (без статуса руководителя) после увольнения с должности председателя Счетной. В конце концов, приняли решение увольнять и с председателя, и из члена Счетной палаты", - написал парламентарий.

По его словам, голосование в сессионном зале ВР состоится уже на этой неделе.

В октябре НАБУ и САП сообщили Пацкану о подозрении в неправомерном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом.

8 ноября НАБУ сообщило, что завершило расследование дела Пацкана.

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