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Глава СБУ впервые подробно рассказал, как Украина дважды взрывала Крымский мост

19 августа, 2023 суббота
10:39
Война с Россией

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые раскрыл детали спецоперации по подрыву моста через Керченский пролив в октябре прошлого года

Об этом он рассказал в интервью журналу NV.

"Это было непередаваемое чувство. Многие месяцы разработки и успех - словами трудно такое описать", - сказал Малюк.

СБУ, по его словам, вынашивала идею подрыва Крымского моста еще весной 2022 года. Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз железнодорожной частью моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, груженой бочками с маслом, в которых и скрывалась бы взрывчатка.

Как сообщается, для этого они использовали 21 тонну гексогена. Его замаскировали с помощью упаковочной пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, должен был официально перевозить грузовик.

Кроме того, по словам Малюка, СБУ "обошла" специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян!" – рассказал глава СБУ.

Малюк также отметил, что в организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года большую роль сыграл офицер на позывной "Хантер". Он приложил много усилий для создания морских дронов, которые и взорвали мост.

"Поняв, что дроны не способны потопить крупные суда, количество взрывчатки на них довели до 850 кг гексогена. Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного мстителя", - говорится в сообщении.

Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для враждебных РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

"Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным, - признается Малюк. - Скажу честно: я молился, чтобы все вышло. И когда дрон взорвался, от радости взорвались и мы", - сказал глава СБУ.

  • 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил , что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".
  • 26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил , что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.
Украина
Россия
Крым
СБУ
оккупированные территории
Крымский мост
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