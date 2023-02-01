Глава СБУ прокомментировал многочисленные обыски 1 февраля
Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу": 1 февраля правоохранители провели ряд обысков у депутатов и бизнесменов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Так, 1 февраля Служба отрабатывала лиц, которые своими действиями могли навредить безопасности государства: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; чиновников и коррупционеров. СБУ проводила десятки обысков в разных регионах страны.
"Мы выполняем задачу, поставленную Президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержания злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности", - сказал он.
- Напомним, 1 декабря сообщалось о многочисленных обысках у украинских депутатов и бизнесменов: СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента госзакупок Минобороны: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты.
- Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски и в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топменеджментом Укрнефти и Укртатнафты 40 млрд грн.
- Правоохранители также пришли с обысками к экс-министру Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах.
- Также следователи Государственного бюро расследований 1 февраля пришли с обысками в налоговую Киева.
- СМИ тогда же писали, что СБУ проводит обыски у столичного застройщика и нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.
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