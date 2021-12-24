Глава СБУ Баканов: гибридная война России становится интенсивнее и приобретает новые формы
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война РФ становится все более интенсивной и приобретает новые формы благодаря усилению российских подразделений, работающих против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Баканова, российская диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность будет расти.
"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависит государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", - сказал глава СБУ.
Баканов считает, что гибридная война России против Украины приобретает новые формы.
- Напомним, 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины якобы готовятся к силовому разрешению ситуации на Востоке страны, поскольку увеличили свой оборонный бюджет на 20%.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине якобы готовится третья военная операция.
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