Глава СБУ Баканов: гибридная война России становится интенсивнее и приобретает новые формы

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



По словам Баканова, российская диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность будет расти.



"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависит государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", - сказал глава СБУ.



Баканов считает, что гибридная война России против Украины приобретает новые формы.

Напомним, 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины якобы готовятся к силовому разрешению ситуации на Востоке страны, поскольку увеличили свой оборонный бюджет на 20%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине якобы готовится третья военная операция.