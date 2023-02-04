Глава Саксонии раскритиковал визовые ограничения ЕС для россиян

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление политика главной оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Кречмера.

По его словам, перекрывать путь в Евросоюз россиянам, которые не хотели проходить военную службу или идти на войну, было большой ошибкой.

Кречмер заявил, что есть много россиян, которые хотят освоить профессию или учиться в Германии и "сбежавшие из России люди считают большой ошибкой то, что им это усложняют".