Глава Саксонии раскритиковал визовые ограничения ЕС для россиян
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает неправильной приостановку действия упрощенного визового режима для россиян в ЕС
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление политика главной оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Кречмера.
По его словам, перекрывать путь в Евросоюз россиянам, которые не хотели проходить военную службу или идти на войну, было большой ошибкой.
Кречмер заявил, что есть много россиян, которые хотят освоить профессию или учиться в Германии и "сбежавшие из России люди считают большой ошибкой то, что им это усложняют".
- На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда в Кремле признали, что россиянам будет сложно получить визу в Европу после решения ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме.
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