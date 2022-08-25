Глава РПЦ Кирилл не поедет на встречу религиозных лидеров в Казахстан, где он должен был говорить с Папой Римским об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет участвовать в седьмом Съезде лидеров мировых традиционных религий, который состоится в Казахстане 14-15 сентября
Об этом сообщает РИА "Новости".
Поэтому встреча патриарха с Папой Римским Франциском, который едет в Казахстан 13-15 сентября, не состоится. Ранее предполагалось, что понтифик может встретиться с Кириллом и обсудить возможное прекращение войны в Украине.
"Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда не будет участвовать. И, соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется", - сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
Он добавил, что подготовка к новой встрече понтифика с патриархом приостановлена по инициативе Ватикана.
- Отметим, Папа Римский в последнее время отмечается неоднозначными заявлениями и решениями, часто согласными с российскими нарративами. В частности, он отметил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".
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