Глава РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом
Патриарх Кирилл открыл 24-й съезд Всемирного русского народного собора речью, в которой объявил Владимира Путина борцом с Антихристом
Об этом сообщает телеграмма-канал Sota.
Согласно логике Кирилла, Путин борется против однополярного мира, а тот является проявлением глобализма. Суть этого явления – создание в мире условий для появления единоличного правителя, которым будет Антихрист. За его приходом, напомнил Гундяев, наступит конец света.
Одними из черт поступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.
Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не предоставит меньшинству (в частности, ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению священника, и есть настоящая демократия.
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