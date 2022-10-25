Глава РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом

Об этом сообщает телеграмма-канал Sota.

Согласно логике Кирилла, Путин борется против однополярного мира, а тот является проявлением глобализма. Суть этого явления – создание в мире условий для появления единоличного правителя, которым будет Антихрист. За его приходом, напомнил Гундяев, наступит конец света.

Одними из черт поступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.

Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не предоставит меньшинству (в частности, ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению священника, и есть настоящая демократия.

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