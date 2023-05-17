Об этом пишут российские СМИ.

На заседании комитета Госдумы по транспорту глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что, несмотря на санкции авиакомпании, продолжили "бесперебойную доставку пассажиров".

В прошлом году ведомство выявило более 2000 рейсов самолетов, на которых использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком эксплуатации. Внеплановые проверки авиапредприятий показали дефицит комплектующих изделий и проблемы с поставкой расходных материалов в западные самолеты.

Некоторые специфические комплектующие невозможно ввезти в Россию из-за санкций. Еще часть запчастей доставляют с существенными задержками – вместо семи дней ждать приходится до 120 дней. Подобная ситуация в РФ стала причиной "многочисленных фактов эксплуатации авиационной техники с нарушениями, непосредственно влияющими на безопасность полетов".