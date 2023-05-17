Глава Ространснадзора заявил, что из-за санкций российские авиакомпании летают на "просроченных" запчастях
Отрезанные от поставок западных компонентов российские авиакомпании выполняют рейсы с просроченными запчастями
Об этом пишут российские СМИ.
На заседании комитета Госдумы по транспорту глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что, несмотря на санкции авиакомпании, продолжили "бесперебойную доставку пассажиров".
В прошлом году ведомство выявило более 2000 рейсов самолетов, на которых использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком эксплуатации. Внеплановые проверки авиапредприятий показали дефицит комплектующих изделий и проблемы с поставкой расходных материалов в западные самолеты.
Некоторые специфические комплектующие невозможно ввезти в Россию из-за санкций. Еще часть запчастей доставляют с существенными задержками – вместо семи дней ждать приходится до 120 дней. Подобная ситуация в РФ стала причиной "многочисленных фактов эксплуатации авиационной техники с нарушениями, непосредственно влияющими на безопасность полетов".
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"Аэрофлот" впервые отправил самолет в Тегеран, чтобы иранские техники выполнили на нем тяжелое техническое обслуживание. Этому поспособствовали западные санкции, которые Евросоюз и США наложили на российскую авиацию из-за вторжения РФ в Украину.
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