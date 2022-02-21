Глава российской СВР Нарышкин оговорился, что поддерживает включение ОРДЛО в состав РФ, Путин ответил, что этот вопрос не рассматривают

Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.



"Я поддерживаю предложение о вхождении "Л/ДНР" в состав Российской Федерации", - сказал Нарышкин.



Президент РФ Владимир Путин на это ему ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет".



Нарышкин исправился: "Я поддерживаю решение о признании независимости".

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.