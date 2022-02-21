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Глава российской СВР Нарышкин оговорился, что поддерживает включение ОРДЛО в состав РФ, Путин ответил, что этот вопрос не рассматривают

21 февраля, 2022 понедельник
17:34
война с Россией Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает вхождение в состав РФ "ЛНР" и "ДНР"

Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.

"Я поддерживаю предложение о вхождении "Л/ДНР" в состав Российской Федерации", - сказал Нарышкин.

Президент РФ Владимир Путин на это ему ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет".

Нарышкин исправился: "Я поддерживаю решение о признании независимости".

  • 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
  • Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.

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"ЛНР"
"ДНР"
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2022, понедельник
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