Глава российской СВР Нарышкин оговорился, что поддерживает включение ОРДЛО в состав РФ, Путин ответил, что этот вопрос не рассматривают
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает вхождение в состав РФ "ЛНР" и "ДНР"
Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.
"Я поддерживаю предложение о вхождении "Л/ДНР" в состав Российской Федерации", - сказал Нарышкин.
Президент РФ Владимир Путин на это ему ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет".
Нарышкин исправился: "Я поддерживаю решение о признании независимости".
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
- Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.
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