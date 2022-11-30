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Глава российской разведки призвал Польшу "к более тщательному изучению своей истории" и предостерег от "аннексии" украинских земель

30 ноября, 2022 среда
15:16
война с Россией Сергей Нарышкин

Глава разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша "собирается провести референдумы" на Западной Украине, чтобы "аннексировать" эти территории

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Нарышкин заявил, что "референдумом" страна хочет оправдать свои "посягательства" на украинские земли и что польские спецслужбы уже "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области референдума о присоединении к Польше.

"Реакцию значимых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать", - сказал он.

Нарышкин также "предостерегал" поляков от этого "решения" и посоветовал "более тщательно учить свою историю", чтобы "не наступать на те же грабли".

"Хотим заранее обезопасить поляков от поспешного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может, не стоит снова наступать на те же грабли?" – сказал он.

  • Ранее в МИД Польши опровергли фейк о "референдуме" по присоединению западных областей и заявили, что это "очередная попытка разжечь споры с Украиной".

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