Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Нарышкин заявил, что "референдумом" страна хочет оправдать свои "посягательства" на украинские земли и что польские спецслужбы уже "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области референдума о присоединении к Польше.

"Реакцию значимых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать", - сказал он.

Нарышкин также "предостерегал" поляков от этого "решения" и посоветовал "более тщательно учить свою историю", чтобы "не наступать на те же грабли".

"Хотим заранее обезопасить поляков от поспешного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может, не стоит снова наступать на те же грабли?" – сказал он.

Ранее в МИД Польши опровергли фейк о "референдуме" по присоединению западных областей и заявили, что это "очередная попытка разжечь споры с Украиной".

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