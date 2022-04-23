Глава Роскосмоса Рогозин назвал поводом к Третьей мировой войне удары по космическим аппаратам

Об этом он сказал в эфире российского ТВ.

Рогозин добавил, что удар по спутникам может стать поводом для военных действий.



"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно абсолютно", - заявил он.