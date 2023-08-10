Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области
Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль отметил, что именно Ривненская АЭС является объектом номер один относительно угрозы со стороны врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вероятность угрозы со стороны Беларуси невозможно отбросить, и мы следим за действиями вагнеровцев. За последнюю неделю не замечено наращивание количества вагнеровцев и перемещение тяжелой, наступательной техники. Ситуация контролируемая", - подчеркнул Коваль.
По словам главы Ривненской ОВА, есть задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности Ривненщины.
"Именно Ривненская АЭС является объектом номер один относительно угрозы со стороны врага. Поэтому на полигонах постоянно проходит обучение. Могу заверить, что Ривненщина не подведет. Граница - это наша ответственность. Также наша задача держать экономический фронт и поддерживать другие области", - подчеркнул Коваль.
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