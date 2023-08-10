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Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области

10 августа, 2023 четверг
19:31
Война с Россией

Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль отметил, что именно Ривненская АЭС является объектом номер один относительно угрозы со стороны врага

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вероятность угрозы со стороны Беларуси невозможно отбросить, и мы следим за действиями вагнеровцев. За последнюю неделю не замечено наращивание количества вагнеровцев и перемещение тяжелой, наступательной техники. Ситуация контролируемая", - подчеркнул Коваль.

По словам главы Ривненской ОВА, есть задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности Ривненщины.

"Именно Ривненская АЭС является объектом номер один относительно угрозы со стороны врага. Поэтому на полигонах постоянно проходит обучение. Могу заверить, что Ривненщина не подведет. Граница - это наша ответственность. Также наша задача держать экономический фронт и поддерживать другие области", - подчеркнул Коваль.

  • 7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувалкским коридором – участком между Польшей и Литвой, Беларусью и Калининградской областью России.
  • 9 августа стало известно, что Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировалось.




 

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