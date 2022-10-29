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Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов

29 октября, 2022 суббота
20:32
Мир

Глава элитной Революционной гвардии Ирана сказал иранцам прекратить охватившие страну многонедельные демонстрации, предупредив, что суббота будет их "последним днем" протеста

Об этом сообщило издание CNN.

Стало известно, что выступая с похорон жертв нападения, совершенного Исламским государством в городе Шираз в среду, Хосейн Салами призвал иранскую молодежь воздержаться от протестов.

"Сегодня последний день беспорядков. Не выходите снова на улицу. Что вы хотите от этой нации?", - сказал он.

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Протесты прокатились в Исламской Республике несколько недель после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла 16 сентября после того, как ее задержала "полиция морали" и доставила в "центр перевоспитания" якобы за несоблюдение консервативного дресс-кода страны.

Салами также подверг критике предполагаемое влияние американских и израильских политиков на протестное движение, утверждая, что они "не обращаются к вам напрямую, но через свои средства массовой информации они заставляют вас смотреть лицом к своему обществу".

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Иран
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