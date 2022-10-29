Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
Глава элитной Революционной гвардии Ирана сказал иранцам прекратить охватившие страну многонедельные демонстрации, предупредив, что суббота будет их "последним днем" протеста
Об этом сообщило издание CNN.
Стало известно, что выступая с похорон жертв нападения, совершенного Исламским государством в городе Шираз в среду, Хосейн Салами призвал иранскую молодежь воздержаться от протестов.
"Сегодня последний день беспорядков. Не выходите снова на улицу. Что вы хотите от этой нации?", - сказал он.
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Протесты прокатились в Исламской Республике несколько недель после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла 16 сентября после того, как ее задержала "полиция морали" и доставила в "центр перевоспитания" якобы за несоблюдение консервативного дресс-кода страны.
Салами также подверг критике предполагаемое влияние американских и израильских политиков на протестное движение, утверждая, что они "не обращаются к вам напрямую, но через свои средства массовой информации они заставляют вас смотреть лицом к своему обществу".
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