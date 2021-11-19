Глава разведки назвал направления давления Кремля по дестабилизации Украины и спрогнозировал пик накопления войск РФ на границе
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что накопление войск РФ у границы Украины достигнет пика в январе 2022 года
Об этом в эфире программы "Право на власть" , передает РБК-Украина.
"Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - сказал Буданов.
Глава разведки также добавил, что вместе с накоплением войск у границы Украины Кремль пытается расшатать ситуацию в украинском обществе.
"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От "антивакцинаторов" до недовольства по разным причинам. Далее - миграционный кризис, преследующий цель возмущения общества, надвигающийся по нашей оценке масштабный энергетический кризис, экономический кризис. И (это происходит, - ред.) на фоне масштабного маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы”, - сказал Буданов.
- Напомним, 18 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ "ни для кого не представляет угрозы" и назвал сообщения о возможном полномасштабном нападении на Украину безосновательными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.65
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное