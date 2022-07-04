Глава разведки Буданов рассказал, когда ждать первого перелома в войне с Россией
Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что первые крупные победы Украины в войне с Россией следует ожидать в августе
Об этом Буданов заявил в интервью РБК-Украина .
"Летом, в августе мы должны увидеть какие-то шаги с нашей стороны. Потом ближе к зиме это все должно немножко остановить, замедлить темпы. Они и так замедленные, на самом деле, россияне наступают исключительно на двух участках местности. У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это утрачено", - сказал Буданов.
Он уточнил, что в конце лета мир увидит первые победы Украины, но речь идет только о первом переломе в войне.
"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом. К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю", – отметил Буданов.
Он добавил, что концом будет выход на границы Украины по состоянию на 1991 год, которого следует ожидать в 2023 году.
"Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия сделала. Это следующий год, я так считаю", - подытожил Буданов.
- 25 июня Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года.
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