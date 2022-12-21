Об этом глава ПЦУ сообщил на своей facebook-странице.

"С искренней благодарностью получил из рук Главнокомандующего ВСУ нагрудный знак "За содействие войску". В свою очередь, от полноты нашей Церкви вручил Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца – святого, который известен как победитель зла, лжи, человеческой ярости, помощник в борьбе с силами тьмы", – написал он.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что военная служба и защита родного народа являются "Богом благословенным делом", а украинские военные "выполняют свое призвание, жертвенно защищая ближних" и воюют со злом и тьмой. И добавил, что он верит: с Божьей помощью мы непременно преодолеем это зло.

В ноябре Митрополит Епифаний отметил орденом святого великомученика Юрия Победоносца начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова

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