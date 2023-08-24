Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо.TV.

Этот храм – это символическое место, ведь именно на его территории было массовое захоронение убитых россиянами невинных жителей города

В своей речи Блаженнейший Эпифаний призвал защищать территориальную целостность до конца и подчеркнул, что у Украины уже было свое государство и церковь в начале 20 века, однако потеряла их из-за внутренних распрей.

Фото: Валерия Пашко

Фото: Валерия Пашко

Фото: Валерия Пашко

Сам же иконостас появился в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного еще 6 августа, однако в тот момент не все иконы в нем были готовы. Иконостас установлен по благословению Митрополита Эпифания, его создали мастера из Ровенщины, установлен он на средства председателя меценатского совета Митрополичьего Фонда ПЦУ Андрея Мацоли.