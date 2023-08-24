Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости

Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости

24 августа, 2023 четверг
14:00
Общество

Предстоятель Православной Церкви Митрополит Эпифаний 24 августа провел освящение иконостаса в Буче в храме святого апостола Андрея Первозванного

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо.TV.

Этот храм – это символическое место, ведь именно на его территории было массовое захоронение убитых россиянами невинных жителей города

В своей речи Блаженнейший Эпифаний призвал защищать территориальную целостность до конца и подчеркнул, что у Украины уже было свое государство и церковь в начале 20 века, однако потеряла их из-за внутренних распрей.

Фото: Валерия Пашко

Фото: Валерия Пашко

Фото: Валерия Пашко

Сам же иконостас появился в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного еще 6 августа, однако в тот момент не все иконы в нем были готовы. Иконостас установлен по благословению Митрополита Эпифания, его создали мастера из Ровенщины, установлен он на средства председателя меценатского совета Митрополичьего Фонда ПЦУ Андрея Мацоли.

  • 31 марта, к годовщине освобождения Бучи от оккупантов, Генпрокуроратура Украины опубликовала статистику военных преступлений в городе. Ежедневно россияне совершали более 270 преступлений.
  • В общей сложности в Бучанском районе Киевской области более 1400 мирных жителей были убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены.
  • Жители Бучи в субботу, 12 августа, впервые проголосовали за переход Церкви Почаевской иконы Божией Матери из Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Буча
Митрополит Эпифаний
ПЦУ
Читайте также:
путін пригожин
24 августа, 2023 четверг
После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
Карта Чорне море 18.08.23
23 августа, 2023 среда
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
На фото: Ларс фон Трієр
23 августа, 2023 среда
Ларс фон Триер возмутился из-за датских F-16 для Украины. Данилов отреагировал
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.83
    Покупка 37.83
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
15:29
Начато уголовное производство: в Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении украинок
15:20
Заместитель спикера ВРУ призвал грузинских парламентариев помочь спасти жизнь заключенного Саакашвили
15:09
электроэнергиия
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы
15:05
"Все понимают, кто к этому причастен": Зеленский прокомментировал падение самолета Пригожина
15:02
Тарас Петриненко, Дмитрий Коцюбайло, Альбина Дерюгина: Зеленский вручил отличие "Национальная легенда Украины"
15:02
Ракета упала в море: Северная Корея снова не смогла вывести на орбиту спутник-разведчик
14:59
Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и странами СНГ
14:57
Обновлено
F-16
Норвегия передаст Украине ракеты IRIS-T и может предоставить истребители F-16
14:45
Взрывчатку в самолете Пригожина, вероятно, заложили в отсек шасси, - СМИ
14:32
Интервью
Василий Шкляр: Потери в борьбе всегда будут меньше тех, которые мы несем в повиновении. Спецпроект "Украина: цена свободы"
14:23
Необходимость реформы ООН и усиление экономического сотрудничества: на саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
14:23
Газпром
Прибыль российской Газпром нефти во втором квартале упала на 43% - до $1,5 млрд
14:10
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
14:09
Обновлено
В Крыму взвился украинский флаг: в ГУР рассказали подробности спецоперации на полуострове
14:02
OPINION
Нам нужно жить со своей историей
13:45
РФ ударила по Николаевке в Херсонской области, пострадал местный житель
13:36
Glovo
"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины
12:46
H&M
Шведский ритейлер H&M планирует открыть часть магазинов в Украине
12:39
Эксклюзив
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
12:34
Обновлено
Российские террористы в сутки обстреляли 9 регионов Украины: 5 погибших, 28 раненых
12:31
"Смелость быть. UA": НБУ презентовал памятные монеты ко Дню Независимости Украины
12:21
Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинским разведчикам ударный БПЛА
12:21
Буданов: украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают
12:16
Обновлено
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: 10 раненых, повреждены дома, автовокзал и заправка
12:10
Google поздравил с Днем Независимости Украины праздничным дудлом
12:04
OPINION
Либо Путин сошел с ума, либо окончательно перестал быть самостоятельной фигурой
12:00
Эксклюзив
Писатель Шкляр: Украинцы переосмыслят советское прошлое через 10-20 лет
12:00
Интервью
Военная ТРО Ольга Бищук: Потери должны заставлять украинцев помнить, через что мы прошли. Спецпроект "Украина: цена свободы"
11:59
Россияне обстреляли центр Херсона, среди раненых 7-летняя девочка
11:51
Лидеры БРИКС пригласили 6 стран стать новыми членами организации
11:46
импорт электроэнергии
В результате вражеских обстрелов остановилась одна из ТЭС, оборудование серьезно повреждено
11:17
доллар
Доллар в международных платежах достиг исторического максимума, - SWIFT
11:15
Обзор
Действительно ли Пригожин погиб в авиакатастрофе, война в Украине в центре внимания саммита БРИКС. Акценты мировых СМИ 24 августа
11:04
Во Франции высказали "обоснованные сомнения" относительно причин крушения самолета с Пригожиным
10:44
Netflix опубликовала первый украинский трейлер фильма "Бунтивный месяц"
10:39
Новости компаний
ТМ "Моршинская" запустила социальный проект "Счастливая страна будущего"
10:32
ВСУ повредили в Херсонской области три пусковые установки россиян С-300
10:31
Курс валют в День Независимости: цены на доллар и евро
10:26
Путин и Си Цзиньпин стремятся сделать из БРИКС антизападный блок, но Индия и Бразилия сопротивляются, - WP
10:26
Обзор
Катастрофа самолета с Пригожиным: что известно и что это значит для Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV