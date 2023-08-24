Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости
Предстоятель Православной Церкви Митрополит Эпифаний 24 августа провел освящение иконостаса в Буче в храме святого апостола Андрея Первозванного
Об этом сообщает корреспондентка Еспресо.TV.
Этот храм – это символическое место, ведь именно на его территории было массовое захоронение убитых россиянами невинных жителей города
В своей речи Блаженнейший Эпифаний призвал защищать территориальную целостность до конца и подчеркнул, что у Украины уже было свое государство и церковь в начале 20 века, однако потеряла их из-за внутренних распрей.
Фото: Валерия Пашко
Фото: Валерия Пашко
Фото: Валерия Пашко
Сам же иконостас появился в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного еще 6 августа, однако в тот момент не все иконы в нем были готовы. Иконостас установлен по благословению Митрополита Эпифания, его создали мастера из Ровенщины, установлен он на средства председателя меценатского совета Митрополичьего Фонда ПЦУ Андрея Мацоли.
- 31 марта, к годовщине освобождения Бучи от оккупантов, Генпрокуроратура Украины опубликовала статистику военных преступлений в городе. Ежедневно россияне совершали более 270 преступлений.
- В общей сложности в Бучанском районе Киевской области более 1400 мирных жителей были убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены.
- Жители Бучи в субботу, 12 августа, впервые проголосовали за переход Церкви Почаевской иконы Божией Матери из Московского патриархата в Православную церковь Украины.
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