Глава ПЦУ Епифаний посещает Рим с первым официальным визитом
Первый официальный визит Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Рим начался в понедельник, 23 января
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Православной церкви Украины.
"В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций глава ПЦУ встретится с Папой Римским Франциском и рядом руководителей институций Римско-Католической Церкви, ответственных за межхристианский и межрелигиозный диалог, взаимодействие с Украиной и распространение информации", – говорится в сообщении.
В поездке митрополита Епифания сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий, заместитель председателя управления внешних церковных связей и член Секретариата ВСЦиРО от ПЦУ.
Кроме того, делегация из Украины присоединится к молитве за единство христиан, которую совершит Папа Франциск в базилике апостола Павла по случаю соответствующей недели, отмечаемой христианскими Церквями. В программе визита также запланирована встреча с послом Украины при Святом Престоле Андреем Юрашем и посещение духовного центра Украинской греко-католической церкви в Риме – собора Святой Софии.
- Еще в августе 2022 года сообщалось, что Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Однако точных дат предполагаемого визита не называли.
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