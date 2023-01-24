Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Православной церкви Украины.

"В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций глава ПЦУ встретится с Папой Римским Франциском и рядом руководителей институций Римско-Католической Церкви, ответственных за межхристианский и межрелигиозный диалог, взаимодействие с Украиной и распространение информации", – говорится в сообщении.

В поездке митрополита Епифания сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий, заместитель председателя управления внешних церковных связей и член Секретариата ВСЦиРО от ПЦУ.

Кроме того, делегация из Украины присоединится к молитве за единство христиан, которую совершит Папа Франциск в базилике апостола Павла по случаю соответствующей недели, отмечаемой христианскими Церквями. В программе визита также запланирована встреча с послом Украины при Святом Престоле Андреем Юрашем и посещение духовного центра Украинской греко-католической церкви в Риме – собора Святой Софии.

Еще в августе 2022 года сообщалось, что Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Однако точных дат предполагаемого визита не называли.

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