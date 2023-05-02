Об этом глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил в интервью Gazeta.ua.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно объединение ВТО с Русской православной церковью в Украине, которую возглавляет Онуфрий, Эпифаний отметил, что нельзя говорить об объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет абсолютно отличные ценности и приоритеты.

"У нас не тоталитарная Россия, где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это напрямую касается. Мы призываем, но никого не заставляем и не будем делать этого в будущем. В конце концов, в этом нет никакого смысла Нам не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, или те, кому даже ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата. Тем более, когда уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других Церквей", – сказал он.

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что ПЦУ открыта для всех тех, "кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, всевозможных нелепых оправданий собственному нежеланию порывать связь с "русским миром".

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Глава ПЦУ также прокомментировал тему возвращения Украине святынь, таких как Почаевская и Киевская лавра.

Он отметил, что эти святыни принадлежат Украине и украинскому народу, однако сейчас ими пользуются те, кто действительно не любит наш народ, язык и культуру, не знает и не хочет знать нашу подлинную историю и в унисон с Кремлем не признает наше право на государственную и церковная независимость.

"Когда и как эти люди перестанут паразитировать на наших святынях, зависит от украинской власти и ее решимости в этом действительно важном и для государства вопросе", - убежден митрополит Эпифаний.

По его словам, с начала полномасштабного российского нападения к ПЦУ присоединилось более тысячи приходов, примерно такое же количество перешло несколько лет до этого. То есть в общей сложности более 2 тысяч. В то же время, процесс продолжается, и постоянно в том или ином регионе очередная община решает присоединиться к Православной церкви Украины.