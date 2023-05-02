Глава ПЦУ Эпифаний о вероятном объединении с УПЦ МП: "В этом нет никакого смысла"
ПЦУ открыта для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, но нет смысла говорить о потенциальном объединении с теми, кто этого не желает
Об этом глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил в интервью Gazeta.ua.
Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно объединение ВТО с Русской православной церковью в Украине, которую возглавляет Онуфрий, Эпифаний отметил, что нельзя говорить об объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет абсолютно отличные ценности и приоритеты.
"У нас не тоталитарная Россия, где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это напрямую касается. Мы призываем, но никого не заставляем и не будем делать этого в будущем. В конце концов, в этом нет никакого смысла Нам не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, или те, кому даже ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата. Тем более, когда уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других Церквей", – сказал он.
Митрополит Эпифаний подчеркнул, что ПЦУ открыта для всех тех, "кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, всевозможных нелепых оправданий собственному нежеланию порывать связь с "русским миром".
Читайте также: Карта переходов громад из Московского патриархата на апрель 2023 года
Глава ПЦУ также прокомментировал тему возвращения Украине святынь, таких как Почаевская и Киевская лавра.
Он отметил, что эти святыни принадлежат Украине и украинскому народу, однако сейчас ими пользуются те, кто действительно не любит наш народ, язык и культуру, не знает и не хочет знать нашу подлинную историю и в унисон с Кремлем не признает наше право на государственную и церковная независимость.
"Когда и как эти люди перестанут паразитировать на наших святынях, зависит от украинской власти и ее решимости в этом действительно важном и для государства вопросе", - убежден митрополит Эпифаний.
По его словам, с начала полномасштабного российского нападения к ПЦУ присоединилось более тысячи приходов, примерно такое же количество перешло несколько лет до этого. То есть в общей сложности более 2 тысяч. В то же время, процесс продолжается, и постоянно в том или ином регионе очередная община решает присоединиться к Православной церкви Украины.
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
- 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приему-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус. 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.
- 21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
- Через два дня, 1 и 2 мая, комиссия Министерства культуры и информационной политики передала в пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, которыми пользовалась УПЦ МП
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное